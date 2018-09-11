法國男子飆車闖機場跑道 逾50個航班被迫取消

位於里昂的聖埃克絮佩里機場，當時警車追逐失控車輛的畫面。（法新社）

2018-09-11 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國第四大國際機場昨（10日）有一輛私家車輛闖入機場跑道並高速行駛，被十幾輛警車和直升機追逐。這次驚人的警民追逐造成當天超過50個班機取消，機場暫時關閉。

綜合媒體報導，事發於當地時間晚間約11時30分，一名男子駕駛白色車輛，在里昂近郊的聖埃克絮佩里機場（Lyon Saint Exupéry Airport）橫衝直撞。肇事者先是在機場附近的公路逆向行駛，接著衝破航站的玻璃門，衝入跑道狂飆。

根據現場目擊民眾上傳於社群網站的影片，可以看到白色車輛疾速行駛後揚起黃沙，警方動用眾多摩托車、車輛及直升機在後方追捕。另根據匿名人士向《法新社》爆料，該男子精神可能有問題才有如此駭人舉動，且其駕駛車輛疑似是贓車。最後警方有成功制伏並逮捕闖禍的駕駛人，無人在這起意外事件中受傷，目前仍在釐清男子的犯案動機。

聖埃克絮佩里機場的工作人員表示，此事件造成52個航班被迫取消、10幾個航班更改降落地點，機場暫時關閉，估計上萬人權益因而受損。

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???? Un individu en voiture s’est introduit sur les pistes de l’aéroport de #Lyon! Course poursuite avec les forces de l’ordre! #lyonaeroport @BFMTV @CNEWS @TF1 pic.twitter.com/ED2BXhFmOB — D@vid （@DavidPeste） 2018年9月10日