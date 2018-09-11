踹慰安婦銅像事件 日網友：藤井丟日本人的臉

藤井實彥被拍到疑似以腳踢慰安婦的銅像。（圖擷自Shun Ferguson Fujiki臉書）

2018-09-11 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本極右派代表藤井實彥上週前往國民黨台南市黨部，對著慰安婦銅像做出腳踢的動作，激起台灣人的怒火。消息傳回日本後，日本網友也在推特上掀起一片撻伐，批藤井實彥的行為是在「丟日本人的臉」。

日本「慰安婦的真實國民運動組織」成員藤井實彥，被拍到在國民黨台南市黨部以左腳踢了慰安婦銅像一腳，引起軒然大波，而在事發之後，藤井實彥還透過友人辯稱自己只是「腳麻」，被國民黨台南市黨部主委謝龍介等人痛批根本是在「狡辯」。

在消息傳回日本後，日本網友也表示藤井實彥實在丟臉，紛紛在推特上留言表示「超無恥」、「到了國外卻不尊重當地人，真希望這些人的護照被永遠註銷」、「和他同樣身為日本人讓我感到很羞愧」。

而藤井實彥拿「腳麻」當藉口也讓日本網友覺得太瞎，表示「以腳麻當藉口實在令人反感，再怎樣無恥也要有限度」、「怎不像個男人承認自己踢了，還用這種藉口」。

也有網友稱藤井實彥踢銅像的行為，對他的右派組織形象一點幫助都沒有，認為「因為這起事件，更讓台灣人喚起了在日治時期的痛苦記憶，希望安倍首相能以日本代表的身分為如此愚蠢的行為向台灣致歉」。