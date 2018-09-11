滴滴「一鍵報警」是裝飾？ 司機挾持2女1小時

2018-09-11 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國叫車平台「滴滴出行」日前風波不斷，廣州有兩名女乘客在7日使用共乘服務，上車後卻發現司機疑似精神異常，到頭來甚至拒絕她們的停車要求，其中一名乘客按下滴滴頁面中的「一鍵報警」按鈕，沒料到電話接通後，系統卻未將車輛資訊通知給警方，又怕詳細說明會惹火司機，讓她們最後只能選擇「威嚇跳車」。

綜合中媒報導，一名乘客發現司機的異狀後，透過微信聯絡丈夫，再致電給滴滴官方和110，前者答覆說找不到車牌號碼，後者回應需要顧客本人聯繫才行，乘客迫於無奈按下手機滴滴頁面的「一鍵報警」紐，殊不知此功能無法向警方報告具體位置和車輛資訊，導致通話中還要和警察口頭核實相關資料，乘客擔心會激怒司機，最後只好先掛斷電話，直到下高架橋後威脅要跳車，司機才終於願意放人。

乘客表示，她們受困將近一小時，嘗試各種求助手段卻未果，不知道如果是在車流稀少的深夜裡，是否還能安全脫身。

事情曝光後，廣州市交通委員會經查發現，當時乘客和司機因接車地點和行車路線問題發生爭執，且該車也未取得「網約車運輸證」，沒有「網約車從業資格」。針對違規行為，當局10日依法對滴滴公司開具「案件處理告知書」，並指出未來會進一步完善「一鍵報警」功能。