尼泊爾棄印度主導軍演 轉向中國

2018-09-11 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前尼泊爾宣布退出由印度主導的「孟加拉灣多領域技術暨經濟合作倡議（BIMSTEC）」的聯合軍演後，9月10日卻宣布將參與中國在成都的軍演，引起印度的高度關注。

綜合外媒報導，在尼泊爾當局於BIMSTEC聯合軍演的展開前夕宣布退出後不久，尼泊爾陸軍發言人戈庫爾‧邦達瑞（Gokul Bhandaree）隨後在9月10日表示，將在9月17日與中國軍隊在成都展開為期12天，代號為「珠峰友誼-2（Sagarmatha Friendship-2）」的聯合軍演，演習的主題將聚焦在反恐方面上。

不過尼泊爾這個舉動引起印度當局的密切關注，印度前外交部長肯沃‧席保（Kanwal Sibal）表示，尼泊爾當局應該要與印度建立良好關係，而不是互不信任；這種挑釁的行為會挑動印度的敏感神經，並提高未來尼泊爾面臨危機時所要擔負的風險成本。

尼泊爾過去的經貿全仰賴印度，不過尼泊爾當局日前才在9月7日與中國簽署《過境與運輸協定議定書》，中國同意尼泊爾的貨運卡車，可從6個檢查站進入中國，使用天津、深圳、連雲及湛江等海港，以及拉薩和日喀則的轉運站與中國或其他國家貿易；此舉預料可以有效減少尼泊爾對印度的過度依賴，但是與此同時宣布放棄BIMSTEC聯合軍演轉而投向與中國合作舉行軍演的行為，也引起印度的高度關注。