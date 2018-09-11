網上講經講道也要「實名制」！中國擬立法再緊縮宗教自由

中國政府持續打壓宗教自由，擬立法管控網路宗教有關資訊，未來，必須持有許可證的組織才可在網路上發布宗教資訊，講經講道採實名制管理。圖為中國執法人員在新疆清真寺外巡邏。（法新社）

2018-09-11 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續打壓宗教自由，繼今年2月實施的新修訂「宗教事務條例」後，擬再立法管控網路宗教有關資訊，未來，必須持有許可證的組織才可在網路上發布宗教資訊，講經講道採實名制管理。

綜合外媒報導，「中國政府法制訊息網」10日發表國家宗教事務局有關「網路宗教訊息服務管理辦法」公開徵求意見通知，根據辦法，必須要有省級以上宗教事務部門核發的「互聯網宗教信息服務許可證」才可以在網上發布宗教資訊。許可證的申請人必須是中國境內的組織，組織負責人必須是中國籍，「境外組織或者個人及其在境內成立的組織，不得在境內從事網路宗教訊息服務」。

網路宗教信息服務名稱，除與申請人名稱相同以外，不得出現「中國」、「中華」、「全國」等字樣；除宗教團體、宗教院校和宗教活動場所外，不得使用「佛教」、「道教」、「伊斯蘭教」、「天主教」、「基督教」等宗教名稱，也不得使用宗教團體、宗教院校和宗教活動場所等名稱。

該辦法嚴重打壓宗教自由，要求「任何組織或者個人不得在網路上以文字、圖片、音視訊等方式直播或者錄播拜佛、燒香、受戒、誦經、禮拜、彌撒、受洗等宗教活動」。持有許可證的組織，也僅限於在自建網路平台上由宗教教職人員講經講道，並採「實名制」管理，「其他任何組織或者個人不得在互聯網上講經講道或者轉發、鏈接相關內容」。

該辦法也規定宗教資訊「不得利用宗教煽動顛覆國家政權、反對中國共產黨的領導、推翻社會主義制度、分裂國家、破壞國家統一和社會穩定，宣揚極端主義、恐怖主義、民族分裂主義和宗教狂熱」，不得「攻擊國家宗教政策法規」等。

其中，規定宗教資訊「禁止煽動未成年人參加宗教活動」和「利用宗教妨礙國家法律確定的司法、教育、婚姻、社會管理等制度實施」。《德國之聲》指出，對宗教和文化結合的藏族和維吾爾族來說，這等於是實施更緊縮的管控政策。