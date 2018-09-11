財長行徑誇張惹怒澳洲 外媒痛批中國太狂妄

樓繼偉進門後沒得到對方允許就開始抽菸。（圖擷自阿波羅新聞）

2018-09-11 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞第38任財政部長哈齊（Joe Hockey）最近在印尼峇里島與中共財政部長樓繼偉會面。不過樓繼偉一進門就開始抽菸，然後質問哈齊，此舉讓澳洲媒體痛批，中共的狂妄自大已達令人咋舌的程度。

綜合報導指出，哈齊最近在印尼與樓繼偉會面，不過樓繼偉一進門坐下後，沒徵求哈齊的許可就點了一支菸，然後質問哈齊，「為什麼不讓我收購你們的力拓（Rio Tinto，澳洲的礦業巨頭）？」哈齊聽到問題後相當驚訝，之後才回神淡淡地頂回去說，只要樓繼偉允許澳航收購中國南方航空就行。

澳洲媒體《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）今天在報導此事時表示，中共的狂妄已經達到令人頭暈目眩的程度。（The hubris of the Chinese Communist Party has reached a great and giddy high.）《雪梨晨鋒報》認為，中共這樣做的目的可能是為了恐嚇對方，卻有失紳士風度。

報導指出，幾年前也曾發生類似事件，一位中國部長在談判過程中直接走進澳洲自由黨部長的國會辦公室，而且還將兩隻腳放在咖啡桌上，鞋底朝著澳方，這位澳洲官員現在回想起來仍相當生氣。

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