埃及最美麗金字塔之一！ 4000年歷史、首度開放參觀

不少遊客衝著「首度開放」及「4000年」的金字塔到埃及參觀。（路透）

2018-09-11 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕埃及政府為刺激當地的旅遊業、吸引更多遊客到埃及參觀，首度於8日開放1座歷史可追究到4000年前的金字塔，吸引不少遊客衝著這座金字塔到埃及參觀！

綜合外媒報導，該金字塔位於埃及吉薩金字塔群附近的薩卡拉（Saqqara）地區，名為梅胡（Mehu）金字塔，梅胡（Vizier Mehu）是古埃及第六王朝中佩皮國王（King Pepi I）的大臣、法官，他擁有等擁有眾多身分，這座金字塔約在80年前由埃及考古學家薩阿德（Zaki Saad）所發現。

據《快報》報導，金字塔內部有2個房間的牆壁上都有刻有銘文，描繪古埃及人狩獵和娛樂的雜技舞蹈，金字塔的牆上更刻有梅胡所有的48個頭銜。

埃及最高文物委員會秘書長莫斯塔法·瓦齊里（Mostafa Waziri）說：「這座金字塔是薩卡拉地區中最美麗的金字塔之一，因為它仍保留著鮮豔的色彩和生動的樣貌。」他補充說明，該金字塔並不只埋葬梅胡一人，還有他的兒子梅倫（Meren Ra）及孫子赫特（Heteb Kha）。

《環球新聞》報導，埃及在2011年「阿拉伯之春」後發生了不少恐怖攻擊事件，旅遊業一蹶不振，據聯合國世界旅遊組織的統計數據顯示，該國的國際遊客人數從2010年的1400萬人急速銳減，到2016年僅剩下530萬人。

對此埃及古物部長（Khaled El Anany）表示，向大眾開放這座金字塔的確是為了吸引更多遊客前往該地區觀光，邀請大使是想向媒體表示埃及現在是安全的。

不少遊客到埃及參觀這座金字塔，網路上有許多遊客開心打卡的照片，有人表示對牆上的圖案感到敬畏，有人則驚呼：「他們如何在沒有機器的情況下造出這座金字塔，真令人難以置信！」

  • 金字塔內部牆上都有刻有銘文和描繪著古埃及人狩獵及娛樂的雜技舞蹈。（法新社）

    金字塔內部牆上都有刻有銘文和描繪著古埃及人狩獵及娛樂的雜技舞蹈。（法新社）

相關關鍵字： 埃及 金字塔 開放參觀