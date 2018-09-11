埃及最美麗金字塔之一！ 4000年歷史、首度開放參觀

不少遊客衝著「首度開放」及「4000年」的金字塔到埃及參觀。（路透）

2018-09-11 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕埃及政府為刺激當地的旅遊業、吸引更多遊客到埃及參觀，首度於8日開放1座歷史可追究到4000年前的金字塔，吸引不少遊客衝著這座金字塔到埃及參觀！

綜合外媒報導，該金字塔位於埃及吉薩金字塔群附近的薩卡拉（Saqqara）地區，名為梅胡（Mehu）金字塔，梅胡（Vizier Mehu）是古埃及第六王朝中佩皮國王（King Pepi I）的大臣、法官，他擁有等擁有眾多身分，這座金字塔約在80年前由埃及考古學家薩阿德（Zaki Saad）所發現。

據《快報》報導，金字塔內部有2個房間的牆壁上都有刻有銘文，描繪古埃及人狩獵和娛樂的雜技舞蹈，金字塔的牆上更刻有梅胡所有的48個頭銜。

埃及最高文物委員會秘書長莫斯塔法·瓦齊里（Mostafa Waziri）說：「這座金字塔是薩卡拉地區中最美麗的金字塔之一，因為它仍保留著鮮豔的色彩和生動的樣貌。」他補充說明，該金字塔並不只埋葬梅胡一人，還有他的兒子梅倫（Meren Ra）及孫子赫特（Heteb Kha）。

《環球新聞》報導，埃及在2011年「阿拉伯之春」後發生了不少恐怖攻擊事件，旅遊業一蹶不振，據聯合國世界旅遊組織的統計數據顯示，該國的國際遊客人數從2010年的1400萬人急速銳減，到2016年僅剩下530萬人。

對此埃及古物部長（Khaled El Anany）表示，向大眾開放這座金字塔的確是為了吸引更多遊客前往該地區觀光，邀請大使是想向媒體表示埃及現在是安全的。

不少遊客到埃及參觀這座金字塔，網路上有許多遊客開心打卡的照片，有人表示對牆上的圖案感到敬畏，有人則驚呼：「他們如何在沒有機器的情況下造出這座金字塔，真令人難以置信！」