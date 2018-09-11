燕子颱風傷及養殖先驅 近畿大學鮪魚250死350失蹤

日本近畿大學水產研究所昨（10）日表示，颱風燕子破壞了設在和歌山縣串本町外海的鮪魚養殖部分設施，導致約600隻鮪魚喪命或失蹤。圖為該研究所位在同縣白濱町的鮪魚養殖實驗場。（翻攝自「近畿大學水產研究所」官網PDF檔）

2018-09-11 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本近畿大學水產研究所昨（10）日表示，颱風燕子破壞了設在和歌山縣串本町外海的鮪魚養殖部分設施，導致約600條鮪魚喪命或失蹤，共損失高達約1億日圓（約新台幣2797萬元）。

《朝日新聞》報導，近大水產研究所在串本町外海，利用圍網建設出15座大小直徑30公尺，深10公尺的魚塭養殖鮪魚；此次風災中，不僅造成一處魚塭受損，更導致250條鮪魚喪命，350條失蹤，存活的鮪魚數量所剩不多。

研究所指出，颱風燕子的威力，讓魚塭漂流到距原設置處100公尺外的海上；而強風颳起的大浪，不僅可能導致鮪魚游出圍網，也讓網中的魚隻遭浪擊受傷或無法呼吸。

報導提到，該研究所與和歌山及鹿兒島縣合作，養殖共約1萬條鮪魚，在東京和大阪開設直營餐廳，此次損失並不會影響供應餐廳的鮪魚量。

此外據指出，近大在2002年首次「完全養殖」鮪魚成功，其過程是從鮪魚卵人工孵化開始至成魚，難度非常高，也是世界首例成功案子，因此近大也被日本人戲稱「鮪魚大學」。