不顧他人死活 南韓MERS病例極可能隱瞞病情

南韓MERS病患很有可能隱瞞病情執意從科威特回國，造成了感染人群的風險。圖為2015年南韓MERS橫行時，航空公司人員全副武裝消毒飛機。（路透）

2018-09-11 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2015年有186人罹患「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」（MERS-CoV），其中38人死亡，3年後的現在又出現了MERS病例，而該名病患很有可能隱瞞病情執意從科威特回國，造成了感染人群的風險。

據《韓國先鋒報》報導，南韓保健福祉部資料顯示，61歲MERS患者於7日從科威特搭乘阿聯酋航空EK 860到杜拜，再從杜拜搭上EK 322航班飛回仁川國際機場，隔天8日就被確診患病。

首爾市長朴元淳指出，MERS病患在韓國診斷前可能已意識到自己的病情，卻拒絕向當局提供訊息。朴元淳說，病人在抵達仁川機場之前，曾告訴他的太太來接機時要記得戴口罩，當妻子還在前往機場的路上時，MERS患者又突然決定自己搭計程車到三星醫療中心的急診室，讓妻子直接開車到醫院。

朴元淳表示，患者透露自己在飛機上只用過兩次廁所，但他認為MERS病患很可能在撒謊，因為患者已有腹瀉現象，使用廁所的頻率會更高，何況MERS病例搭了兩個不同的航班，總共約有10個小時都在飛機上。

朴元淳說，MERS病患在科威特期間就已2次就醫，原訂9月4日回國不得不拖延到7日，因為他的病情太嚴重無法旅行。朴元淳認為，當局需要進行徹底的流行病學研究，以找出可能受到MERS患者影響的人。

自從MERS病例確診以來，在科威特居住的2名韓國人也在當地醫院接受MERS檢測，確定結果為陰性後都已出院。1名英國人與MERS病患搭乘同班飛機抵達南韓，在首爾的國家醫療中心隔離病房出現發燒症狀，幸好MERS檢測為陰性。

與患者密切接觸的20餘人，包括了空服人員、醫生和機場地勤，目前都已被隔離，並且在進一步通知之前不得離開南韓。