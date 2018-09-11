去醫院像是逛百貨！美媒：美國可借鏡台灣健保

美國《赫芬頓郵報》認同台灣的全民健康保險制度，稱台灣健保的單一保險人制度，可提供美國借鏡。（資料照）

2018-09-11 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕我國「單一保險人制度」（Single-payer System）近日在美國突然被提出討論，有機會成為美國2020年大選的主軸。美國《赫芬頓郵報》認同台灣的全民健康保險制度，稱台灣健保的單一保險人制度，可提供美國借鏡。

報導以「如果你不相信單一保險制度能實行，請看看台灣如何做到」為題，稱台灣健保雖有醫師的薪水不高又容易倦怠的缺失，但台灣健保讓多數人都付得起醫療費用，幾乎沒人因為生病或受傷而面臨經濟崩潰。

報導認為，台灣是少數直接提供保險的政府之一，並非透過獨立仲介者或民間保險業者，是真正的「單一保險人制度」，單一保險人制度是民主黨上屆總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）的選戰主軸，支持此概念很可能成為2020年民主黨總統提名條件之一。民調顯示，「單一保險人制度」的概念受到美國兩黨的支持，但美國仍有不少人反對這項制度，稱若推動此政策，恐讓大批加拿大人南下美國就醫。

美國普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung-Mei Cheng）推薦此制度，認為這是最有效的系統，每個人都能獲得相同的基本保險方案；台灣癌症病友協會CEO菲比（Phoebe Chi）表示，去醫院不會有任何困難，彷彿就像是去百貨公司。

不過，報導也提到台灣健保並不一定能適用在美國政治環境，美國一開始或許可效法台灣過去作法，先保障癌症、糖尿病等病患，以及恐面臨經濟拮据者無需自費，避免他們面臨沉重財務負擔，降低因擔心龐大醫藥費而延後就醫的可能性。報導認為，單一保險人制度和美國現行制度相比，仍較便宜，且更具人性。