罕見！澳洲2塊岩石含大量黃金 最貴的估價近億元

澳洲2塊石英岩含有大量黃金，其中95公斤的岩石竟含有68公斤的黃金，估價達到400萬加元（約新台幣9335萬元）。（圖擷自RNC Mineral官網）

2018-09-11 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲金礦礦工在每噸岩石中，通常只能提取到2公克的黃金，沒想到在加拿大礦業公司RNC Mineral投資的西澳大利亞礦坑中，竟挖到了2塊含有大量黃金的石英岩，其中95公斤的岩石竟含有68公斤的黃金，估價達到400萬加元（約新台幣9335萬元）。

據《BBC》報導，RNC表示，另一塊岩石為63公斤，估計含有45公斤的黃金，價值達到260萬加元（約新台幣6068萬元）。採礦工程師指出，這種情況相當罕見。

澳洲科廷大學西澳大利亞礦業學院院長斯皮林（Sam Spearing）則說，在金礦岩石中找到的黃金，通常不會超過幾盎司，因此這是一個非常少見的發現，令人非常興奮。斯皮林還透露，岩石中的黃金顆粒通常小到不能被人眼看到。

RNC在西澳大利亞的投資並非是要開採金礦，最初只是為了鎳礦而已，直到6月發現黃金痕跡後，於地下500公尺處定位出黃金礦脈，上個星期連同那2塊含有大量黃金的岩石，總計開採出1500萬加元（約新台幣3.5億元）的黃金。