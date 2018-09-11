北海道地震癱瘓發電廠 日本網友：冬天節電要怎麼活...

北海道預計要到11月之後才能全面恢復正常供電，居民如何對抗寒冬成為問題。（資料圖，法新社）

2018-09-11 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道6日遭芮氏規模6.7強震（日本震度7級）襲擊，已知造成44死660傷。經濟產業大臣世耕弘成今日（11）於記者會表示，北海道膽振東部地震造成位於厚真町的苫東厚真火力發電廠的3部機組（發電量總計165萬千瓦特）受損，預計11月之後才能恢復正常供電，這讓北海道居民該如何對抗寒冬成為一個大問題。

據《時事通信社》報導，北海道電力公司昨（10）日晚間對世耕弘成進行修復作業報告，預計1號機（35萬千瓦特）將於9月底、2號機（60萬千瓦特）於10月中旬後、4號機（70萬千瓦特）於11月後修復完成。報導指出，這代表供電不足將成為長期問題，造成北海道居民經濟與生活的沉重負擔。

經濟產業省指出，北海道電力公司將於14日與21日重新啟動京極抽水發電所的兩座機組（共40萬千瓦特），以便進行緊急供電，也呼籲北海道的民眾與企業節約2成用電量，以共體時艱等待修復完成。

然而全面恢復供電竟然得等到入冬後，日本網友紛紛討論居民如何撐過北海道的寒冬：「如果冬天又地震要怎麼辦」、「11月底不可能節電吧，這是最需要暖氣的時候」、「得準備暖爐跟煤油了」、「可能得考慮如何降低核電重啟時風險」、「大規模節電、計畫停電，未來甚至是核電廠重啟的可能都無法排除，畢竟一定得撐過嚴酷的冬天」。