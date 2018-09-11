又確認一名！ 911事件遺骸鑑定不停歇...

美國911事件死亡人數每年都在增加，家屬盼趕快確認身分，調查人員鑑定遺骸的工作從未停歇。（法新社）

2018-09-11 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕17年前的今天，美國紐約世貿中心「雙子星」大廈遭受史上最嚴重的恐怖攻擊，911事件的死亡人數每年都在增加，調查人員鑑定遺骸的工作也從未停歇，目前仍有一千多名遇難者身分未受確認，不過在7月時終於又確認了一名遇難者的身分。

綜合外媒報導，截至目前為止，911事件襲擊中死亡的2,753人中僅有1,642人的身分被正式確認死亡，其餘的1,111人尚未找到可識別的資訊，7月被確認的該名遇難者為26歲的斯科特·麥克·約翰森（Scott Michael Johnson），是當年世貿大樓南塔89樓證券公司中的證券分析師。

美國《northjersey》報導，負責辨識遺骸的團隊成員維洛妮卡（Veronica Cano）表示，她為此感到十分開心、難掩激動，她表示許多遇難者的家屬常會到實驗室裡，更說道：「面對他們的擁抱和感謝，你很難不情緒化。」

《新德里電視台》報導，紐約市首席法醫上週公布了新的科學突破，該項新技術將骨頭碎片置於含有液氮的腔室中，使其更脆弱，才可將它們粉碎成細粉，骨頭粉碎得越多，提取DNA的可能性就越大，將增大辨識遇難者身分的機會。

紐約法醫生物學助理主任馬克（Mark Desire）則說：「骨頭是最難處理的生物材料，因為當它們暴露在外，不管是火、陽光、黴菌、細菌等因素，都會破壞骨頭內的DNA。」