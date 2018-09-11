911死亡人數還在增加 當局：無止盡地失去英雄

911恐怖攻擊使紐約市區宛如廢墟。（法新社）

2018-09-11 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天是美國911恐怖攻擊事件17週年，紐約市警與消防部門表示，因911事件病故者數量還在增加，其中許多警消人員陸續發病身亡，被視為「無止盡殞落的英雄」。

根據《美國之音》報導，2001年9月11日發生恐怖攻擊，造成紐約曼哈頓世貿中心倒塌、五角大廈部分區域毀損，總共死亡將近3000人。紐約市警察局局長莫納漢表示，911恐攻發生時，身處救援第一線的紐約市警察及消防員長時間暴露在有害環境下，至今每年都還有人因此死亡，讓他不禁感慨「我們還在失去英雄」。

紐約市消防局上週舉行追思會，將18名去年過世的消防隊員名字添至紀念牆上，至今已有187名消防員遭911導致的相關疾病奪走生命，紐約市消防局長表示，「犧牲的英雄人數逐年增加，且看不到盡頭，但我們可以肯定，因911事件相關疾病而死的人數，會比在恐怖襲擊中喪失的人員更多」。

911攻擊事件令曼哈頓世貿大樓倒塌，斷垣殘瓦持續悶燒，釋放出大量物質，導致在現場救援的消防員、警員、建築工人，甚或是在附近活動的民眾均暴露在有害環境中，許多人紛紛罹患慢性疾病，更有至少15名男性陸續被診斷出乳癌，情況相當罕見。