驚！情侶用Airbnb訂房 赫見電子鐘藏針孔對準床

2018-09-11 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對情侶外出遊玩，透過Airbnb網站預訂了一間房間，乍看之下房間毫無問題，沒想到眼尖的男子赫然發現屋子裡有一個對著床的電子鐘，覺得十分可疑，拆解過後發現裡面竟藏有針孔攝影機！

綜合外媒報導，34歲的道格（Dougie Hamilton）和女友在6日向Airbnb在加拿大多倫多預定了一晚的房間，道格表示，原本想好好的放鬆，他躺在沙發上，看著那個電子鐘面對臥室，大概盯著它約10分鐘後，發現電子鐘的連接線看起來像是手機充電器的電線，突然腦海中冒出之前在臉書上看到關於針孔攝影機的影片，浮出一個想法「裡面不會有針孔攝影機吧！」

隨後道格拔開電子鐘的連接線，看到後面有一塊鋰電池，再將鐘的面板拆下，拆下後竟看到了鏡頭！隱藏在電子鐘裡的鏡頭正對著臥室，可以看到房間內部的一切，人的一舉一動全都會被錄下，他說：「我們不知道裝針孔攝影機的人是不是一直在監看，但發現針孔攝影機讓我們感到很不舒服，不想再繼續待在房間內。」

《獨立報》報導，道格已在6日發現針孔攝影機後向多倫多警方通報，目前仍在調查中，Airbnb發言人則出面回應，「浴室和臥室絕不允許使用攝影機」，他們相當重視隱私問題，對這種行為是零容忍的，目前已將該房東從平台上移除，並會全力支持顧客。