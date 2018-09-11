炸開監獄大門 巴西近百名囚犯越獄

2018-09-11 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕巴西再傳越獄事件。當地時間10日清晨，巴西東北部一所最高安全級別監獄（maximum security prison）遭20名武裝份子駕車開槍掃射，並炸毀監獄大門，共造成92名囚犯逃脫，一名軍警殉職，目前已有41名逃獄犯被重新上銬回籠。

《法新社》報導，這所位於該國帕拉伊巴州（Paraiba）首府若昂佩索阿市（Joao Pessoa）的監獄，關押了680名囚犯，當日清晨有20名武裝份子，駕著4輛車，先朝監獄瞭望台掃射，再用炸藥破壞大門後持續開火，導致獄中92名囚犯趁亂逃逸，而有1名軍警在衝突中遭槍手開槍後，送醫搶救不治。

報導指出，此次劫獄是黑幫份子所為，他們的目的是為搶救1年多前，因使用爆炸物進行武裝攻擊而被捕的3名同胞；而該監獄秘書處表示，這群黑幫份子在與警方交戰後，破壞大門，造成囚犯逃脫。

待安全部隊趕到後，緊急關閉首府內的學校及醫療中心，並逮捕逃獄的92名囚犯中的41人，目前當局動員1000名警察緝捕其餘在逃囚犯。

巴西官方統計顯示，截至2016年6月，巴西監獄關押人數為全球第三大，共約72.7萬名囚犯，且也是該國監獄容量的2倍，因此在人滿為患的情況下，監獄暴動或受到幫派份子的攻擊並不少見。

今年4月，亞馬遜雨林附近的貝倫監獄，在囚犯的獄外同夥支助下，爆發一場警衛與囚犯的衝突，造成21人死亡；一年前，有184名囚犯從亞馬遜州的兩所監獄逃脫，雙方人馬更在逃獄的17小時內，進行火拚，導致56名逃獄犯死亡，其中多人是遭斬首而死，而也因此事，時任總統才宣布，要在每個州建新的監獄，以緩解囚滿為患的情況。