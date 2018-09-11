颶風佛羅倫斯狂襲美東 逾100萬人緊急撤離

4級颶風佛羅倫斯逼近美國東岸，沿海地區超過100萬居民緊急疏散。（路透）

2018-09-11 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕4級颶風佛羅倫斯正逼近美國東岸，維吉尼亞州、北卡羅萊納州和南卡羅萊納州州長都發布了強制撤離令，疏散沿海地區超過100萬居民。

據《CNN》報導，佛羅倫斯於昨天（10日）兩次升級，驟變為4級颶風，12小時內風速從每小時48公里變成96公里，預計還會繼續增強。美國國家颶風中心警告，佛羅倫斯將成為一個巨大而極其危險的颶風。

南卡羅萊納州強制撤離令，將於當地時間今天（11日）中午在沿海的8個郡生效，州長麥克馬斯特（Henry McMaster）表示，26個郡的州政府行政單位、學校和醫療設施都會關閉，預估居民和遊客總計約100萬人會受到撤離令的影響。維吉尼亞州則已在10日上午8時撤離24萬5000人。

沿海地區的居民收拾行李並搭車沿著公路疏散，加油站前大排長龍，每個人都不希望車輛在半路上耗盡油料。商店裡的水、牛奶和麵包成為熱門商品，不少人也開始囤積電池並準備發電機。4級颶風可能會造成災難性的破壞，房屋的屋頂和牆壁也許會被吹走，樹木將從中折斷或連根拔起，斷電狀況可能持續數天。