想看看民主制度！中國維權人士之子欲赴台參觀選舉 遭公安訊問

2018-09-11 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京市著名維權人士史庭福之子史竟，因受邀參觀台灣的九合一選舉，預計下月將前往台灣，不料近日卻遭當局盯上，被公安傳喚並警告他不得前往。

據《民生觀察》報導，維權人士史庭福在去年因宣揚「平反六四」被捕，雖已獲緩刑但仍被嚴密監控，兒子史竟積極替父親發聲，自此開始關注社會議題、民生時事，但沒想到這次竟被要求不得前往觀摩台灣選舉。

《自由亞洲電台》報導，8日史竟接獲公安電話，指需要史竟到轄區派出所接受訊問，公安不斷詢問他「為什麼有人會邀請你去台灣？」「什麼人打過電話給你？」史竟的手機也被檢查，甚至被拿去拷貝。他事後向媒體說：「我自己想去，想看看台灣的民主制度。」他補充，有接到很多邀請來電，但不方便透露是哪個組織。

史竟說，公安沒有對他怎麼樣，只是提醒他不要發表不當言論、政府不愛聽的話來危害兩岸關係，由於發生這件事，他表示前往台灣的機率很小，更說道，自己可能已經被當局限制出境了。

據《自由亞洲電台》報導，台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，每次選舉都有許多國家的代表來台參觀，她認為中國當局不應該限制人民參訪的權利。

對史竟的遭遇，父親史庭福表示，他有很多話想說，但現在連手機被監控著，畢竟自己還在緩刑期間，不允許接受記者採訪，但希望記者採訪的時後能多關注他兒子史竟。