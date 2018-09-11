中國「萬人迷教師」掀底 竟是美國通緝犯 涉性侵女童又殺妻

美國司法部以涉嫌謀殺、性侵兒童的罪名對希爾斯發起通緝。（圖擷取自美國警察局）

2018-09-11 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國上海的一名王姓女子，移居美國多年後赫然發現，當年在中國就讀大學時，最受女性學生歡迎的外籍教師，竟然是美國15名最想被緝拿歸案的兇殺案嫌犯之一。

綜合媒體報導，這名外籍教師名為希爾斯（Daniel William Hiers），因為外表英俊瀟灑、身材高大健壯備受女性歡迎，甚至曾經還被某位明星聘用為私人保鑣，但這名外籍教師的私生活非常精彩，在學校和酒吧瘋狂與女學生約砲。

王女表示，之所以對希爾斯印象深刻，是因為這名外籍教師曾經追求過她的朋友，在遭到拒絕後，希爾斯竟然惱羞成怒，發送大量色情照片對朋友進行性騷擾。多年後，王女移民美國，她在瀏覽美國司法部網頁時意外發現，美國15名最想被緝拿歸案的兇殺案嫌犯名單上，希爾斯竟然出現在名單之中。

美國司法部的訊息顯示，希爾斯來自南卡羅來納州，有11年的警察經歷，受過武術格鬥方面的訓練，並有打獵執照。2004年，32歲的希爾斯在與一名單親媽媽偷偷交往時，由於性侵了這名媽媽的10歲女兒而被警方逮捕。在交保獲釋等待出庭期間，希爾斯涉嫌在家用槍殺害24歲的妻子，後來希爾斯也失蹤了。美國司法部以涉嫌謀殺、性侵兒童的罪名對希爾斯發起通緝。