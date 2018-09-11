四級颶風佛羅倫斯逼近美東 美軍艦轉移避風?

2018-09-11 04:00

〔中央社〕颶風佛羅倫斯（Florence）已升級為四級颶風，來勢洶洶朝美國東岸南部前進，最新預報指出，佛羅倫斯可能於13日晚間登陸，行經路線上的美軍軍艦已準備出港避風。

美國海軍艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）今天發布新聞稿指出，包括諾福克（Norfolk）海軍基地及維州諾福克當地的小河聯合遠征基地（Joint Expeditionary Base Little Creek）共約30艘軍艦已完成最後準備工作，將在颶風佛羅倫斯抵達前出港避風。

諾福克海軍基地是世界上最大的海軍基地，也是多艘美國尼米茲級核動力航空母艦的母港，如喬治布希號（USS George H.W. Bush），而主責大西洋海域軍事事務的海軍艦隊司令部也位於當地。

海軍司令部在新聞稿中指出，近30艘軍艦將在佛羅倫斯颶風抵達前，前往大西洋未受颶風影響的海域；一些正處維護狀態的軍艦則將採取額外防護措施，留在港中。

國際太空站（ISS）稍早公布衛星空照圖，颶風佛羅倫斯在大西洋上正以每小時115英里的速度前進，美國國家颶風中心（NHC）警告，佛羅倫斯（Florence）將帶來大風豪雨，尤其是為美國東岸的南部海域帶來「致命威脅」。

包括北卡羅來納州、南卡羅來納州和維吉尼亞州都已宣布進入緊急狀態，有線電視新聞網（CNN）指出，這是1989年雨果颶風以來，再次有如此行經路線的四級颶風朝向美國東岸的南部而來。（編輯：張佑之）