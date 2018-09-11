台灣電影節新德里開幕 印度與國際觀眾都稱讚

2018-09-11 01:35

〔中央社〕為讓印度更熟悉台灣多元文化，2018年台灣電影節今晚在新德里由喜劇電影「健忘村」揭開序幕，吸引約300人觀賞，許多印度和其他國家觀眾都對台灣電影讚不絕口。

2018年台灣電影節從10到17日在新德里國際展覽場所「印度活動中心」（India Habitat Centre）放映5部台灣優質電影，內容包括政治諷刺、台灣民俗鬼文化、解剖捐贈、同性戀和移民工人等多元題材，透過台灣軟實力增進台印間的交流。

駐印度代表田中光表示，相信透過放映5部不同類型與題材的台灣電影，將讓印度和國際觀眾對台灣的多元文化有更深入的了解，且見證台灣自然人文、經濟和社會之美，以及台灣電影娛樂業的發展。

今晚首先由劇情別具特色的喜劇電影「健忘村」揭開台灣電影節序幕，共有台灣、印度和旅居印度的其他國家友人約300人前來觀賞，包括多位國際通訊社駐印度記者。

由於「健忘村」劇情有趣且別具特色，加上幾位主要演員生動精湛的演技，讓與會者看完電影後都對台灣電影留下深刻印象，讚不絕口。

多名首次觀看台灣電影的印度學生觀賞後，都決定還要繼續觀賞台灣電影節接下來放映的電影，且希望以後能有更多機會繼續觀賞台灣電影。

在「健忘村」之後，台灣電影節將於12日播映同志紀錄片「日常對話」，14日播映講述台灣民俗與鬼文化的恐怖片「紅衣小女孩」，15日則播映講述解剖捐贈的紀錄片「那個靜默的陽光午後」，17日由獲金馬獎六項提名的劇情片「再見瓦城」作為電影節的閉幕影片。

為鼓勵更多人前來觀賞台灣電影，主辦單位還將在閉幕時，把前來觀賞電影節每部電影的觀眾留下的名片進行抽獎，獎品有3支華碩智慧型手機及30套台灣與國家地理頻道、Discovery頻道合製的優良紀錄片DVD。（編輯：張佑之）