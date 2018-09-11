安倍忙黨魁選舉與外交 訪俄會蒲亭

2018-09-11 01:04

〔中央社〕日本首相安倍晉三10日上午出席執政黨自民黨辦的黨魁選舉記者會，與對手自民黨前幹事長石破茂交手，談選舉政見包括期待修憲一事，下午他訪問俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭會談。

自民黨總裁（黨魁）選舉將於本月20日舉行投開票，自民黨10日舉行這場選舉的演說會及記者會。63歲的現任黨魁、首相安倍晉三重申希望今年秋天的臨時國會上提出修憲案。他的對手、61歲的石破則強調施政要重視地方。

日本朝日新聞報導，安倍在選舉演說時言及修憲的問題，他希望在憲法中載入要遵守日本的和平與獨立以及自衛隊的存在。

有關提出修憲案的時間表，安倍表示希望能在今年秋天的臨時國會上提出，但他也表示，這並非一定要這麼做的指示，而是希望大家能一起討論是否能達成（修憲的）目標。他表示，如果能再當選黨魁，今後3年希望能好好努力以期達成目標。

針對修憲的看法，石破表示應該從緊急性較高的事項開始做，他認為應該把解決參議院的合併選區一事、創設緊急事項條款列為優先考量，至於安倍主張修改憲法第9條明確載入自衛隊的修憲案，石破持反對看法。

有關經濟政策，安倍舉地方稅收及就業漸改善為例，強調自己的施政成績，並且表示今後3年一定要實施改革，打造讓所有世代都能安心的社會保障（社福）制度。

對於明年10月消費稅率調漲為10%一事，安倍表示，會按照預定的政策實施。

石破則是批評安倍所提出的「安倍經濟學」政策並沒讓地方受惠，他認為，地方才是經濟成長的力量，應該發揮最大能力以活絡地方經濟。他強調致力於中小企業、農林水產業發展的重要性。

日本放送協會（NHK）報導，安倍10日造訪俄羅斯遠東地區的海參崴，晚間7時半（台灣時間6時半）左右起在一所大學與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會後，出席聯合記者會。

有關在日本所謂的北方四島，日俄共同進行經濟活動一事，安倍表示，針對海產養殖、溫室蔬菜栽培、觀光、風力發電、垃圾減量這5項，雙方就計畫的具體內容及落實方法，已達成共識。

安倍表示，有關北方四島的未來藍圖，雙方已訂出要走的方向。以業者為主進行協商的商務將在10月初實施。言下之意，10月將派日本調查團到北方領土。

安倍希望日俄雙方的立場都不受損害，能做的就先做，累積這樣的變化後，他與蒲亭都期待能達成締結日俄和平條約。安倍說：「希望用我們的手，為這個問題畫下休止符。」