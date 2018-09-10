日本提議取消捕鯨禁令 保育組織斥危險又魯莽

日本提議取消已實施30多年的捕鯨禁令。鯨魚示意圖。（美聯社）

2018-09-10 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本將在今年的國際捕鯨委員會（IWC）會議上，提議取消32年前制定的商業捕鯨禁令，希望建立「可持續捕鯨委員會」為商業捕鯨國家制定捕撈配額。保育人士憤怒表示，日本企圖公然推翻一直以來維持的狩獵禁令，若通過日本的提議，會導制危險的商業捕鯨行為。

《法新社》報導，為期一週的國際捕鯨委員會第67屆會議本週一（10日）在巴西弗洛里亞諾波利斯（Florianopolis）舉行，日本將提議廢止捕鯨禁令，稱小鬚鯨和其他鯨魚等總量已經恢復，建議IWC認同將恢復數量的物種訂定新的捕撈配額，建立「可持續捕鯨委員會」，替允許國民商業捕鯨的國家制定相關配額。日本還指出，實施捕鯨禁令不只是為了保育，也是為了再度開放捕鯨。

巴西則試圖拉攏其他反捕鯨國家支持「弗洛里亞諾波利斯宣言」（Florianopolis Declaration），強調商業捕鯨不再是必要的經濟活動，這將有利於增加賞鯨的投資。

國際愛護動物基金會（IFAW）的海洋保護計畫主任拉梅奇（Patrick Ramage）指出，此次會議至關重要，成員國必須同心協力，推動鯨魚保育方案，不要回到過去的商業捕鯨時代。

英國國際人道協會（HSI UK）也說，如果日本提案通過，將再次開放捕鯨季節，這會是幾十年來，最危險和魯莽企圖的商業捕鯨行為。