真的假新聞！《新華社》爆造假 中國學者：我真的沒受訪

2018-09-10 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體《新華社》近日一則有關中國消費水準的報導，被揭發「無中生有」，文中援引浙江學者馮鋼的言論，但馮鋼告訴香港媒體，自己並沒有接受《新華社》的採訪。

《美國之音》報導，《新華社》8日發了一篇3名記者合寫的報導，探討榨菜、二鍋頭熱銷，是否代表中國社會「消費降級」，文章引述多名學者專家和消費者的話指出，中國的消費水準沒有下降、經濟沒有下行，而是消費結構在調整，中國人的物質生活水平在提升。

其中，《新華社》援引了浙江大學教授馮鋼的話，稱「事實上，榨菜、二鍋頭等物美價廉的商品受到青睞，實質也可能是消費理念提升的表現，消費決定變得更加冷靜實惠了。消費升級是『向上趨優，向下好省』」。《新華社》報導中稱：「馮鋼認為，在消費領域，向上升級，需要創造更好的體驗和功能；向下好省，需要在同等的體驗和功能下，提高生產效率，從而提供更低的價格、更高的性價比。」

針對這篇報導，香港中資媒體「鳳凰網」9日卻有篇報導指出，馮鋼否認曾接受《新華社》採訪談論榨菜、二鍋頭的話題，他並沒有說過《新華社》報導中宣稱援引他的那些話，也沒有接受過新華社的採訪。

「鳳凰網」指出，馮鋼說，《新華社》那篇報導中指稱他說的話，他「一個字都沒有說過」，而《新華社》記者已為此向他「道歉」。

這則「假新聞」事件也引起中國網友關注，諷刺這是「真的假新聞」，但有網友認為不意外，「這不是新華社日常造謠嗎？」、「新華社帶頭造謠啊」，有人也直言這些話就是「黨說的」。