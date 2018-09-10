未成年被當成年人監禁 逾120印尼人控告澳洲政府

2018-09-10 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲過去逮捕多名來自印尼羅地島（Rote Island）人蛇偷渡客，未成年人應該被依法遣返，但澳洲政府卻把超過120名未成年人當作成年人關押。2009年至2011年被監禁的印尼人已經參加集體訴訟，將透過澳洲人權委員會（Australian Human Rights Commission）尋求賠償。

《BBC》報導，澳洲政府會攔截任何將偷渡客帶到澳洲的船隻，船上的未成年人則會被依法遣返，但有超過120名的印尼羅地島少年卻被當作成人逮捕入獄。澳州人權委員會指出，聯邦警察和澳洲聯邦檢察總監（CDPP）使用X光作為成年判斷依據，但這種方式已被認為不可信，因此他們將協助這些印尼人向當局索取賠償。

其中1名主要索賠者阿里（Ali Jasmin）被捕時僅13歲，他表示，印尼政府從未向澳洲政府提出任何辯護，證明阿里未成年，對印尼政府感到非常失望；阿里的故事被媒體廣泛報導後，他也成為第1個在澳洲推翻定罪的印尼男孩，獲釋後被遣返回國。

前駐澳洲伯斯領事館的印尼外交官席厄姆蘇里（Dede Syamsuri）稱，印尼當局並無相關文件證明這些男孩未成年，對於澳洲醫師的檢驗結果只能接受，同時提到印尼官員會定期關心監獄裡的男孩。

CDPP和澳洲外交部拒絕BBC的採訪要求，僅透過電子郵件說明，稱目前本案已進入法律訴訟程序，所以拒絕接受採訪和提供任何評論。