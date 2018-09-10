911恐攻 至少15男吸入毒塵罹患乳癌

自911恐攻事件後，曼哈頓區罹患癌症的民眾愈來愈多。圖為當年恐怖攻擊後的廢墟。（法新社）

2018-09-10 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕911恐怖攻擊事件將滿17年，紐約市一名代表受害民眾的律師巴拉什（Michael Barasch）指出，至少有15名當時在恐攻現場附近工作的男性，日前陸續被診斷出乳癌，原因恐和世貿雙塔倒塌後釋出的大量有毒物質有關。

綜合外媒報導，15名罹患乳癌的男性中，包括消防員、警察、建築工人，或是在大廈附近上班上課、居住的民眾，然而美國男性的乳癌發病率僅有1%，情況相當罕見。

一名65歲、家族從未有過相關病史的受害者弗林（Jeff Flynn）表示，事發後他被派往世貿雙塔旁的金融機構協助整修，到了2011年卻被確診為乳癌第3期，讓他感到不可思議，「我真的不知道男人也會得乳癌。」

據加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）一份2013年的研究報告指出，當時大廈倒塌後，許多物品遭到焚燒，其中從有毒金屬、酸及有機物裡所釋出的氣體竟連續6週暴露在空氣裡。

巴拉什表示，自2011年事發起，曼哈頓區除了乳癌發病率高於國內其他區域外，更有近萬名患者被診斷出各種類型的癌症。他相信，這些個案和911恐攻時所引發的空氣汙染息息相關。