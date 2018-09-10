被通緝來這招？ 鴛鴦盜不敢現身 婚禮竟找替身走紅毯

2018-09-10 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威有對計畫於8月底結婚的情侶，在婚禮前夕卻因為竊盜而被警方通緝，不希望先前籌備婚禮的心血全部泡湯的情侶，竟異想天開請來了「替身」代替他們結婚。

根據《辛巴威郵報》（The Zimbabwe Mail）報導，辛巴威1對準新人蘇魯（Sisasenkosi Sulu）與馬佛沙（Mandlenkosi Maphosa），原訂於8月25日舉辦婚禮，但在婚禮前夕，兩人卻因犯下竊盜罪行被警方通緝、潛逃國外，為了不讓辛苦籌備的婚禮泡湯，又擔心回去參加婚禮會有被捕的風險，這對情侶竟異想天開聘請了1名13歲男孩與1名22歲女孩，擔任「替身新人」。

不少雙方親友事前並不知情，到了婚禮現場，新郎、新娘步入紅毯時，他們才發現新人都是「替身」扮演的。1名參與這場婚禮的親戚表示，他原本以為這位年僅13歲的替身新郎是婚禮的花童，但又覺得這位花童的年紀好像有點太大，後來1位身著白紗的假新娘走到替身新郎旁邊，且司儀介紹兩位就是蘇魯與馬佛沙，他才理解狀況。

大部分到現場的親屬，都對於這場替身婚禮相當氣憤，因為他們在歷經了長途跋涉後，竟然參加了1場如同扮家家酒的婚禮，這對假新人不只假扮蘇魯和馬佛沙出場，還代替他們宣讀結婚誓詞、簽署結婚證書，讓與會賓客不禁大罵「太荒謬」。