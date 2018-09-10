中國江蘇小鎮推火葬 強收1.2萬「骨灰保證金」

中國各地正在進行殯葬改革，江蘇省一城鎮提出一項「骨灰去向保證金」的收費制度，遺體火化後才有望拿回近3000元人民幣。圖為中國瀋陽西鶴園殯儀館兼火葬場。（歐新社）

2018-09-10 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地正在進行殯葬改革，但地方當局為「廢除土葬」的做法卻惹出不少爭議。江蘇省一城鎮提出一項「骨灰去向保證金」的收費制度，遺體火化後才有望拿回近人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）。

中國《現代快報》報導，江蘇省宿遷市泗洪縣的金鎖鎮去年施行「別出心裁」的「骨灰保證金」收費制度，一旦家中有親屬去世，要到鎮政府開具死亡證明時，都會被要求先繳一筆「骨灰去向保證金」。

當地孫姓男子說：「2017年4月份，我母親去世，當時我交了2700元（約新台幣1.2萬）的骨灰去向保證金給鎮政府。」他告訴記者，如果不交這筆錢，就無法拿到母親的死亡證明。但包括孫男在內的許多村民最近反映，當局至今並未退還這筆「保證金」。

金鎖鎮的民政助理表示，「骨灰沒進公墓，所以沒退，他把家裡的墳平掉了錢就能退了」，並稱這是「無奈之舉」，是為推行「文明殯改」。

但這個作法的實際效果並不理想，當地村民說：「就等於是罰款，收了錢以後就對違規土葬不管了，沒有任何效果。」

報導指出，早在數個月前，宿遷市民政部門就曾接到過相關投訴，介入調查後，明確表示此舉違規。