關係再惡化 美國將關閉巴勒斯坦駐華府辦事處

2018-09-10 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府上月宣布將停止對巴勒斯坦人發放2億美元的補助款，造成美巴關係再度惡化，巴勒斯坦人的困境也更加嚴重。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）今日又證實，美國將關閉巴勒斯坦解放組織（PLO）駐華盛頓的辦事處。

綜合媒體報導，美國國家安全顧問波頓今日將在1場演說中表示，美國國務院將會關閉巴勒斯坦解放組織駐華府辦事處，因為巴勒斯坦一直試圖讓國際刑事法院（ICC）調查以色列，並表示「美國永遠站在朋友與盟友以色列這邊」，呼籲巴勒斯坦與以色列進行和談。

巴勒斯坦解方組織今日也表示，他們已經收到美國欲關閉駐華府辦事處的消息，並批評美國的作法是「再度證實川普的政策就是集體懲罰巴勒斯坦人民」。去年巴勒斯坦解放組織曾警告美國，假如美國一意孤行關閉他們的駐華府辦事處，巴勒斯坦將會逕行與美方斷絕聯繫。

以色列與巴勒斯坦的和平談判懸而未決至今已經超過10年，川普政府上任後，2017年單方面承認耶路撒冷為以色列首都，引起巴勒斯坦強烈不滿，導致美巴關係嚴重惡化，之後更屢屢威脅要中止對巴勒斯坦的補助款，上月24日，美國總統川普正式宣布將中止向巴勒斯坦人發放高達2億美元的補助款，遭巴勒斯坦解放組織痛批是用「廉價勒索當政治工具」。