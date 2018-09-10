「不懂回報」被養父囚禁、性侵 獲救吐露實情反遭指責

2018-09-10 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西沁水縣19歲少女王小英（化名）今年3月被警察從土坯房救出，獲救後鼓起勇氣說出被養父、養兄性侵的隱情，反而被部分當地村民指責「不懂回報」，讓她更加難過，表示「應該再也不會回那個村裡了」。

綜合中媒報導，王小英3、4個月大時就被收養，和她較親的爺爺、養母相繼過世，家中剩下的養父、養兄都會欺負她，從小養父就常打罵、不讓她讀書，養兄更在她小時候就性侵她，去年11月終於趁機逃離，但因為鄰居不斷爲養父求情，說她養父自從她離家連飯都吃不下、睡不著，天天以淚洗面，她一時心軟了，且身分證被養父拿走，打工也不方便，離家半個月就回到家中。

剛回家第一週養父還會買好吃的給她，一週後養父就露出真面目，且還變本加厲，沒收手機、把她關在土坯房的家中，雖然村民對此事知情，但都不敢幫她，養父不只控制她的行動，還性侵她10幾次，讓她痛苦不已，曾想在養父碗裡下毒，但沒機會買老鼠藥，無法實行才作罷，因為村民幾乎都是養父的眼線，村裡又有監視器，她自知逃不了。

100多天後不知道是誰報的警，終於有警察上門將鎖撬開，讓王小英重見天日，獲救後王小英向警察說出從小遭養父、養兄虐待，卻反而被很多村民指責不懂回報，「把事情弄成現在這樣，以後這個家怎麼辦」、「一個男人養大兩個娃很不容易，我不信他能做這事」，還說要去地方政府幫王小英的養父說話，讓王小英氣憤不已，「他們只看到了我養父表面上對我的好，帶我出去玩、買吃的，但沒人看到他拿我出氣、隨便欺負我的樣子，這些他們都不知道。」

面對感受不到溫暖的村莊，王小英表示，應該不會再回到那裡了，現在王小英過得很好，在一間理髮店工作，老闆對她相當照顧，她也能養活自己了，但她還有一個心願，希望能找到親生父母，知道自己的身世。