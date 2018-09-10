北京最大家庭教會遭取締 當局稱「擾亂社會秩序」

北京最大的基督教家庭教會（未獲官方認可）「北京錫安教會」，被指控「擾亂了社會組織管理秩序」，遭勒令取締。畫面左側牆上藍色字徽標是北京錫安教會的招牌。（美聯社）

2018-09-10 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續打壓宗教自由，北京最大的基督教家庭教會（未獲官方認可）「北京錫安教會」，被指控「擾亂了社會組織管理秩序」，遭勒令取締。

綜合外媒報導，由北京市朝陽區民政局9日發出的「取締決定書」指出，北京錫安教會未經登記，「擅自以社會團體名義開展活動」，違法中國「社會團體登記管理條例」，即日「依法取締」錫安教會及其附屬機構，並沒收相關非法宣傳品。

當局通告指出，鍚安教會「擾亂了社會組織管理秩序」，未經政府批准設立宗教場所，違反《宗教事務條例》，但又稱當局尊重公民信仰自由及保護「正常宗教活動」，但有但書，要求信徒要「到依法登記的宗教活動場所參加活動」。

成立於2007年的北京錫安教會有超過1500名信眾，是北京最大的家庭教會，原本擁有7家禮拜堂，但今年4月起至9月9日已全部被迫關閉。關注中國地下教會的臉書專頁「高舉十字架」昨晚發文，顯示北京錫安教會在牆上的標誌遭人拆除。

另外，當局自3月起以「消防安全」為由，要求在北京錫安教會禮拜堂內安裝監視器 ，但被拒絕。教會5月透露，在這之後就陸續受到房東、派出所等來自各層面的打壓、騷擾和恐嚇，詆毀該教會為非法聚會，政治不正確，甚至稱是邪教。

主任牧師金明日說，「恐怕沒有辦法跟官方解決這些問題」。他強調，禮拜堂被關以後，信眾會以「打游擊」和小組形式繼續聚會，「教會的本質不是場地，信仰是內在的，誰都動不著我們信仰的內容」。