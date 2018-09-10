英國第一個跨性別家庭 夫妻將動手術交換性別

2018-09-10 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國第一個跨性別家庭，由兩名性別酷兒（gender-fluid）共同扶養一名4歲男童，由於他們以「人」而不是「男孩」的性別觀念來教導兒子星星（Star Cloud）引發全英國熱議，近期這對跨性別夫妻表示有計畫要動手術交換性別。

綜合外媒報導，「性別酷兒」用來指稱「不單純歸屬於」傳統上男性或女性的性別特質的自我性別認同。據生理上來說，32歲的路易斯（Louise）是爸爸，31歲的妮基（Nikki）則是媽媽，但近期路易斯表示自己將進行變性手術轉為女性，而妮基表示自己是一名泛性戀者，有時會打扮得像女人，有時打扮得像男人，她說道：「我花了一段時間去體認，自己從未對擁有乳房感到高興，經過一段時間的省思後，開始意識到自己想成為男性。」她也將接受變性手術並改名為查理，他們希望在星星10歲前能變性成功。

據《鏡報》報導，查理表示「我會一直是星星的爸爸、路易斯永遠都是媽媽，這點不會改變。」對於兒子星星的性別認同立場，他們表示，星星仍是「性別中立」，他們沒有灌輸他要成為一名男孩，更不會用男孩的框架套住他，限制他只能玩車子玩具或是喜歡藍色等約束，更說道，星星最喜歡粉紅色，他在家中可以化妝、塗指甲油、玩娃娃，像男孩或像女孩都沒關係。

《太陽報》報導，查理表示，無論是對星星的教育觀念還是對他們將進行變性手術，大部分的人都相當支持他們，但仍有些評論不支持，更有可怕的言論說，應該殺死星星和他們全家人，讓查理直呼：「怎麼可以對4歲的小孩說這麼恐怖的話！」

「跨性別者」（Transgender）意旨包括性別認同與天生性別相反的人，還可能包括不完全歸屬於傳統上男性或女性的人，比如性別酷兒者、雙性別者、泛性別者、無性別者等，若跨性別者以醫學方式從一種性別轉換到另一種性別，則會被稱為變性人。