外僑評鑑超優 台灣「生活品質指數」狂電全球

《跨國外僑》網站公布2018年「生活品質指數報告書」，台灣獲得外僑評鑑「生活品質」第1名。（歐新社）

2018-09-10 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕最近《跨國外僑》（InterNations' Expat Insider）網站公布2018年「生活品質指數報告書」，報告找來1.8萬名國際外國人士針對全球187個國家進行評鑑，結果台灣在外僑眼中獲得「生活品質」第1名。

綜合報導指出，在2018年「生活品質指數報告書」中，外僑給台灣所評鑑的「生活品質指數」勇奪全球第1名，因為台灣在「人身安全」方面得到98%的支持率，「健康保險」也有96%，外僑對於台灣交通基礎設施也相當滿意，滿意度達97%。而台灣在「個人快樂」方面也得到第3名，「旅遊交通」與「健康福祉」則是獲得第5名。

報告也指出，台灣「外國人工作指數」（Working Abroad Index）從2017年的全球第12名提升到第2名，台灣外國人平均每週工時是39.9小時，比全球187個國家的平均總工時（44小時）低。不過台灣外國人收入也比其他家低，調查發現有7成在台灣外國人的未扣稅家庭年總收入低於5萬美元（約154萬新台幣），但79%民眾認為這已足夠滿足家庭日常生活開銷。

報告也指出，台灣人的「友善程度」讓外國人印象深刻，位居全球第3名，外國人認為，在台灣容易交到朋友的情況位居全球第8名。