白宮有人出怪聲！川普要抓內鬼 副總統：願測謊證清白

被點名可能是匿名投書的作者，美副總統彭斯嚴詞否認，強調願用測謊機證明自己的清白。（法新社）

2018-09-10 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《紐約時報》5日刊登了一篇聲稱是川普政府資深官員的匿名投書，由於文中使用罕見的北極星（lodestar）一詞，外媒因此懷疑常用這個詞彙的副總統彭斯（Mike Pence）就是作者，彭斯嚴詞否認，他甚至表示，願意用測謊機來證明自己的清白。

《紐約時報》5日刊登了一篇川普政府資深官員的匿名投書，稱為了美國的未來，川普政府內部已經有自己人形成的「反抗勢力」，來對抗川普的政策，報導一出令川普氣炸，要《紐時》交出白宮內鬼，此舉讓白宮內部人人自危，紛紛發聲自清，由於文中使用罕見的北極星（lodestar）一詞，外媒紛紛將懷疑的目光聚集到彭斯身上。

投書提及日前過世的參議員馬侃（John McCain），作者表示馬侃雖已逝去，但他的典範卻長存，成為指引公職和國家對話恢復榮譽的北極星（lodestar），「lodestar」這詞很少被一般人使用，但副總統彭斯在演講時很常談及此詞。

對此，彭斯團隊嚴加否認，副幕僚長亞金（Jarrod Agen）在推特發文稱，「副總統會把他的名字寫在他的專欄文章上，《紐時》應該感到羞恥，編寫虛假、不合邏輯文章又沒膽的人，也應該感到慚愧。」

彭斯在當地時間9日接受媒體採訪時更強調，願意使用測謊機來消除外界的質疑，他說：「不論政府採取怎樣的審查，我都會欣然接受。」同時，彭斯怒批撰寫此文的作者，「如果他是政府高級官員，那麼他不僅違背了對總統的誓言，也違反了憲法」、「這是對我們民主的攻擊，此人應該受到廣泛的譴責」。

彭斯強調，這種黑函攻擊顯然是企圖轉移焦點，「分散人們對於經濟蓬勃發展和總統取得的成就的注意力。」

除了彭斯外，其他被點名的官員包含白宮幕僚長凱利、國務卿龐皮歐、國防部長馬提斯、國土安全部長尼爾森和美國國家情報總監科茨也急忙自清，連第一夫人梅蘭妮亞也出面撇清關係。