再拒用大碼模特兒？ 澳洲名模揚言抵制「維多利亞的秘密」！

澳洲名模羅賓抨擊「維多利亞的秘密」不採用「身材豐腴」的女孩作為模特。（圖擷自@robynlawley Instagram）

2018-09-10 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲超級名模羅賓·勞利（Robyn Lawley）日前抨擊美國最大內衣龍頭「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）不採用「身材豐腴」的女孩作為模特，她表示，若這情形再發生，將發起抵制該品牌的運動。

綜合外媒報導，現年29歲的羅賓在2012年3月的麥迪遜封面上出現，成為第一個登上澳洲時尚雜誌封面上的大碼模特；2015年在《體育畫報》上擔任年度泳裝的大碼模特，不但身為一名模特，她更擁有自己的烹飪部落格和食譜《Robyn Lawley Eats》，讓羅賓在大碼模特界相當出名。

據《每日郵報》報導，《維多利亞的秘密時尚秀》將於今年11月於紐約市舉行，目前宣布的21名模特中，似乎沒有一名模特是「大碼」，對此羅賓9日晚間在《星期日計畫》（ The Sunday Project）的訪問上，向節目主持人莉莎（Lisa Wilkinson）說：「我討厭維多利亞的秘密！」她表示，如果今年的《維多利亞的秘密時尚秀》還是不使用身材豐腴的女孩，她會為此感到震驚並要向民眾呼籲一起抵制該內衣品牌。

《澳洲新聞》（news.com.au）報導，羅賓還談論到先前她於紐約家中跌倒，在身上留下了疤痕卻不進行手術將疤痕去除掉，她表示「所有媒體，甚至是每個人都告訴我們模特，哪裡身體還不夠、不夠完美，但倘若時尚界不接受我，我會專注於其他更重要的事情。」