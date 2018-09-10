川普推特險惹禍 「撤軍眷」恐讓北韓誤為美軍將開戰

伍德沃德爆料，川普原想在推特發表將撤回駐韓軍眷，所幸被擋下否則將被北韓是為開戰預兆。（資料圖，路透）

2018-09-10 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）一向語出驚人，常在推特上發表自己的政見與心情，而揭發「水門案」的著名記者伍德沃德（Bob Woodward）在訪談中爆料，川普原想在推特上宣稱將撤回駐韓軍眷，嚇壞五角大廈，若發送出去將會被北韓視為開戰預兆，險釀兩方大戰！

綜合外媒報導，伍德沃德的新書《Fear：Trump in the White House》（「恐懼：川普入主白宮」，暫譯）將於11日上市，他在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，爆料了北韓核武危機「史上最危險的一刻」，只因川普差點發出了一則毀滅性的推特。

伍德沃德稱，川普的推特草稿為：「我們將撤回2萬8000名位於南韓的家人」，也就是撤回駐韓美眷。伍德沃德表示，川普此舉嚇壞五角大廈，因為北韓透過一個私下管道指出，他們會把撤回駐韓美眷視為開戰前兆。

伍德沃德表示：「當下五角大廈高層就意識到這會出大事，『我的天啊，一則推特，而我們有可靠消息指出，北韓會解讀成『近在眼前的攻擊』」。