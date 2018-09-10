MERS病例再現不敢大意 南韓追蹤408名間接接觸者

南韓又出現MERS病例，已追蹤間接接觸的408人。圖為2015年南韓MERS橫行，醫護穿上全套裝備避免感染。（法新社）

2018-09-10 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2015年遭「中東呼吸症候群冠狀病毒感染」（MERS-CoV）席捲，186人感染後38人死亡，近3000所學校被關閉，超過12萬4000名外國旅客取消訪韓行程，如今韓國又出現MERS病例，當局不敢大意已追蹤間接接觸的408人。

據《韓國時報》報導，該名MERS患者，從8月16日至9月6日到科威特出差，回到南韓後被確診感染MERS。他回國時搭了兩架班機，分別是從科威特到杜拜的阿聯酋航空EK 860，以及杜拜到仁川機場的阿聯酋航空EK 322。

南韓檢查了22名與患者直接接觸的民眾，包含家屬、醫療人員和計程車司機，並追蹤了EK 322上和病患一起來到首爾的408名乘客與空服員，若其中有人和病例進行過互動，都被要求在家隔離。

典型的MERS症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促和腹瀉，自2012年首次在沙烏地阿拉伯發現以來，全球共有791例與MERS相關的死亡案例，一旦染上該病，約有35％的患者會死亡。目前沒有針對MERS的疫苗，只能採取支持性治療。