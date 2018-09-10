中國孕婦被狗攻擊 網紅飼主不道歉還反毆打對方

2018-09-10 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州省日前有名孕婦，遭一名陳姓女子飼養的法國鬥牛犬攻擊，其丈夫為保護妻子，用腳踢該犬，但兩人卻反遭飼主毆打，導致孕婦送醫急救，並診斷出可能有早產風險，而事後陳女被網友起底發現為微博網路紅人，且目前關閉留言版中。

據中媒《都市快報》報導，該名自稱懷孕已逾32週的楊姓孕婦與丈夫，7日晚間遛狗散步回到大樓大廳時，遭一隻黑色法鬥攻擊，而其丈夫為保護妻子用腳防衛反擊，而當陳女眼見自己愛犬被人踹，竟連同媽媽還手毆打對方，期間不僅扯楊女頭髮，還踢打人家身懷六甲的肚子。大樓保安見狀，立刻上前制止且報警，並將楊女送醫急救，而陳姓母女兩人則被警方逮捕到案。

警方表示，該夫妻到院檢查結果顯示，兩人並無明顯傷勢，但楊女情緒激動，且可能有早產危機，所以目前仍要留院觀察；至於陳姓母女，則要再向她們調查事件始末。

「該法鬥並非第一次攻擊她。」楊女9日在微博附上診斷報告張貼此事，並指出，當日丈夫先擋在她前面保護她不受狗攻擊，但陳女卻指責丈夫為何動手打她的狗，當楊女向對方解釋自己是孕婦時，卻被回嗆「你是孕婦你了不起啊」。

事後網友起底陳女，發現她在微博化名「Saya一」，有逾300萬粉絲，且也在淘寶經營女裝店，而目前該女微博關閉留言中。