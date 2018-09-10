勇敢！美新聞主播報導女兒死訊 告誡大眾正視藥物過量問題

美國新聞主播安琪拉在新聞播報上報導女兒的死訊，來告誡大眾正視藥物過量致死的問題。（圖擷自 @AngelaKennecke twitter）

2018-09-10 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名美國的新聞主播安琪拉（Angela Kennecke）在電視上親自報導了女兒的死訊！希望以這段新聞影片讓大眾能正視「藥物過量」的問題，並以她的女兒為誡，她說道：「希望她的死亡至少能給別人帶來希望。」讓網友直呼，這種方式好大愛、太令人震驚！

綜合外媒報導，安琪拉在哥倫比亞廣播公司南達科他州的KELO-TV工作約29年，今年5月時，她21歲的女兒艾蜜莉（Emily Groth）因藥物服用過量致死，9月5日安琪拉重返工作崗位時，決定以女兒得自身案例向大眾告誡，她說道：「只要能阻止一個人發生這種事，她不在乎其他人對她的看法，只在乎能讓天底下的媽媽們，不要和她歷經一樣的痛苦。」

《BuzzFeed News》報導，艾蜜莉是一名藝術家，去世前已經藥物成癮一年多，她服用過量的藥物為「芬太尼」（Fentanyl），是一種鴉片類止痛劑，常用於癌症和臨終關懷護理，但現在它常見於黑市的藥物中，據說芬太尼比海洛因強30至50倍，常被混合成毒品在街頭上私下販賣，其中包括海洛因，可卡因等藥物。《CBS》更指出，據美國疾病預防控制中心估計，去年藥物過量致死的人數超過7萬多人，並已成為50歲以下美國人死亡的主要原因。

5日，安琪拉重返工作崗位，她在新聞播報台上用嚴肅的表情凝視著鏡頭說道：「新聞已經報導過許多關於使用鴉片類藥物危害生命的報導，這種藥物的流行確切導致了悲劇的發生，5月16日，我21歲的女兒艾蜜麗死於「芬太尼」藥物過量，我從沒想過我的家人會成為晚間新聞中的統計數據之一，沒有人這樣做過，對於我跟我的家人來說，我們失去了一個才華橫溢、聰明、漂亮的女兒，這是無法恢復的。」

《每日郵報》報導，安琪拉5日表示，她從不懷疑女兒濫用鴉片類藥物，直到她發現女兒在使用海洛因和針頭才讓她意識到警訊，原本預計在5月20日將艾蜜莉送往戒治中心治療，但沒想到艾蜜莉還未來得及接受專業治療在5月16日去世。

此段新聞影片被放上推特，目前已有26萬多人次的觀看紀錄，更有許多網友紛紛留言表示「很欽佩這種行為」、「很遺憾妳失去了女兒，但用新聞平台分享故事真的很勇敢！」，更有網友表示，他在7月29日也失去了兒子加布里埃爾（Gabriel），謝謝安琪拉向大眾分享這段故事，讓所有經歷這種狀況的家庭知道他們並不孤單。

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