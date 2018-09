勇敢！美新聞主播報導女兒死訊 告誡大眾正視藥物過量問題

2018-09-10 12:08

〔即時新聞/綜合報導〕日前一名美國的新聞主播安琪拉(Angela Kennecke)在電視上親自報導了女兒的死訊!希望以這段新聞影片讓大眾能正視「藥物過量」的問題,並以她的女兒為誡,她說道:「希望她的死亡至少能給別人帶來希望。」讓網友直呼,這種方式好大愛、太令人震驚!

綜合外媒報導,安琪拉在哥倫比亞廣播公司南達科他州的KELO-TV工作約29年,今年5月時,她21歲的女兒艾蜜莉(Emily Groth)因藥物服用過量致死,9月5日安琪拉重返工作崗位時,決定以女兒得自身案例向大眾告誡,她說道:「只要能阻止一個人發生這種事,她不在乎其他人對她的看法,只在乎能讓天底下的媽媽們,不要和她歷經一樣的痛苦。」

《BuzzFeed News》報導,艾蜜莉是一名藝術家,去世前已經藥物成癮一年多,她服用過量的藥物為「芬太尼」(Fentanyl),是一種鴉片類止痛劑,常用於癌症和臨終關懷護理,但現在它常見於黑市的藥物中,據說芬太尼比海洛因強30至50倍,常被混合成毒品在街頭上私下販賣,其中包括海洛因,可卡因等藥物。《CBS》更指出,據美國疾病預防控制中心估計,去年藥物過量致死的人數超過7萬多人,並已成為50歲以下美國人死亡的主要原因。

5日,安琪拉重返工作崗位,她在新聞播報台上用嚴肅的表情凝視著鏡頭說道:「新聞已經報導過許多關於使用鴉片類藥物危害生命的報導,這種藥物的流行確切導致了悲劇的發生,5月16日,我21歲的女兒艾蜜麗死於「芬太尼」藥物過量,我從沒想過我的家人會成為晚間新聞中的統計數據之一,沒有人這樣做過,對於我跟我的家人來說,我們失去了一個才華橫溢、聰明、漂亮的女兒,這是無法恢復的。」

《每日郵報》報導,安琪拉5日表示,她從不懷疑女兒濫用鴉片類藥物,直到她發現女兒在使用海洛因和針頭才讓她意識到警訊,原本預計在5月20日將艾蜜莉送往戒治中心治療,但沒想到艾蜜莉還未來得及接受專業治療在5月16日去世。

此段新聞影片被放上推特,目前已有26萬多人次的觀看紀錄,更有許多網友紛紛留言表示「很欽佩這種行為」、「很遺憾妳失去了女兒,但用新聞平台分享故事真的很勇敢!」,更有網友表示,他在7月29日也失去了兒子加布里埃爾(Gabriel),謝謝安琪拉向大眾分享這段故事,讓所有經歷這種狀況的家庭知道他們並不孤單。

