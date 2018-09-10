MeToo！又一大咖中箭落馬 美媒巨頭涉性騷即刻離職

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）執行長孟維斯因涉及對女性性騷擾，CBS宣布其即刻離職。（法新社）

2018-09-10 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）執行長孟維斯（Leslie Moonves）因涉及對女性性騷擾遭調查，不料又傳出有更多女性指控，CBS隨即宣布68歲的孟維斯辭去董事長、總裁和執行長等職務，將捐出2000萬美元的資遣費，來支持職場性別平權。

「#MeToo」在全球掀起反性騷擾運動，許多人紛紛出面，勇敢地公開被侵犯的經歷，以使人們能認識到這些行為的普遍性，眾多知名人士都被爆料涉嫌性騷擾，《紐約客週刊》（The New Yorker）7月爆料，6名有業務往來的女性指控，CBS執行長孟維斯曾對她們性騷擾長達數10年，引發外界關注，CBS原決議暫時讓他留於原職，同時採取律師獨立調查行動。

不料《紐約客週刊》今再度披露還有其他6名女性提出類似控訴，報道指出，孟維斯向她們「露鳥」，甚至強迫為他口交，威脅若不就範，會針對她們的事業前途報復，最新爆料一出，CBS隨即宣布孟維斯辭去所有職務。

根據合約，若解雇孟維斯，CBS需支付1.8億美元（約新台幣55.37億元）的資遣費，不過其資遣費將被扣留，等待調查結果出爐後才會支付，若在調查發現孟維斯有其他不當行為，公司有權收回部分資遣費；不過CBS已宣布，將捐出2000萬美元（約新台幣6.16億），來支持「#MeToo」運動，這些捐款會從孟維斯的資遣費中扣除。

據了解，68歲的孟維斯為媒體界最有影響力的權勢人物之一，其1995年加入CBS公司，並扭轉該公司多年的低谷局面。然而，孟維斯7月遭媒體爆出涉及性騷擾醜聞後，也重挫CBS股票近6%，出現7年來最大單日跌幅。