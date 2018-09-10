為安撫民眾對大選的不滿？ 柬埔寨政府保釋反對派領袖

2018-09-10 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕去年因叛國罪被關入獄的柬埔寨反對派領袖根索卡（Kem Sokha），今（10）日獲保釋出獄。

綜合外媒報導，去年9月，該國當局控時任前柬埔寨救國黨黨領袖的根索卡（Cambodia National Rescue Party，CNRP）與外國人士共謀犯案，遭法院依叛國和從事間諜等罪名，在柬埔寨與越南邊境的一所偏遠監獄服刑；今柬埔寨政府發言人派斯帆（Phay Siphan）透露，根索卡目前已獲保釋，但他舉止仍會受法院監控。

根索卡女兒莫諾迪思亞（Kem Monovithya）指出，她65歲的父親有高血糖的症狀，身體狀況欠佳，且他的左肩須接受長期的手術治療。

前救國黨主席楊才英（Eng Chhai Eang）及副主席莫淑華（Mu Sochua）也證實，根索卡數小時前已出獄，但詳情細節知道的不多；而楊才英宣稱，根索卡已到訪他家。

報導指出，柬埔寨最高法院去年在總理韓森（Hun Sen）的要求下，解散救國黨，且規定該黨118名成員5年內不得參政。

而因此今年7月29日柬埔寨大選，韓森領導的人民黨（Cambodian People's Party，CPP），在沒有任何競爭對手下，贏得國會125席次，也讓他展開新一任5年的任期。

有消息指出，救國黨的成員認為今年的大選是一場「鬧劇」；而自韓森7月再度連任來，所釋放14名過去批評政府的人認為，韓森近日放緩對批評者的高壓立場，只是為了安撫外國人對此次大選的批判。