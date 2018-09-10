小份量速食取代燕麥蔬菜 近170公斤胖子甩肉成筋肉人

2018-09-10 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國34歲的布朗（Anthony Brown）體重375磅（近170公斤），因意識到自己過重的體重可能會造成健康危害，開始減重計畫，不追尋只吃燕麥片和蔬菜的健康減重方式，反而對速食垃圾食物不忌口，布朗說：「我的體重每週都在下降，但仍能吃到可口的食物，這很驚人。」

綜合外媒報導，布朗有著195公分的身高，因為身材高又胖常被別人稱作「大塊頭」，一直以來並不覺得哪裡不對勁，直到2010年布朗的妹妹艾舍莉（Ashley）經檢查發現患有糖尿病，讓布朗也開始擔心起自己的健康，他說道：「很難接受自己的體重接近170公斤。」更表示害怕自己也生病，所以必須做點改變。

據《鏡報》報導，剛開始一個月他採取吃燕麥片、烤雞肉和蔬菜等食物來減重，但隨後他便放棄了只吃健康食物的減重方式，決定以小份的快餐和零食作為更好的策略來減重，想吃什麼都可以，即便是速食垃圾食物，披薩、漢堡、薯條等都不忌口，他表示重點在於「計算食物的卡路里並控制份量」，減重的重點不是「吃什麼」而是「吃多少」。

成功減重後的布朗目前94公斤，正兼職當私人減重教練，他說：「現在我完成了我的減重旅程，幫助其他人是我保持身材的動力。」他更常在Instagram上發表自己的減重心路歷程和照片，表示減重成功後比較有信心，跟別人的相處、互動也較融洽，減重成功後更能得到女性的關注。