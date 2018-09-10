文革沒錯？中國教科書改歷史評價 抹去毛澤東「錯誤」

中國在1966年發動文化大革命，據歷史研究，至少200萬人死於非命、上億人流離失所。（圖擷取自網路）

2018-09-10 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕根據史實，「文化大革命」不僅造成中國文化斷層、估約200萬人死亡、上億民眾流離失所，曾經，中國學生教科書上都指是「災難」及「浩劫」，如今，據報導，在中國最新的八年級歷史教科書下冊，「修正」了這項評價，將文革浩劫變成「艱辛探索」，去除掉毛澤東發動文革的「錯誤」，再度將他變成沒有錯誤的偉大領袖。

《美國之音》報導，中國歷史教科書第6課《艱辛探索與建設成就》中，講述文化大革命，原先的課文是「20世紀60年代，毛澤東錯誤地認為，黨中央出了修正主義，黨和國家面臨著資本主義復闢的危險。為了防止資本主義復闢，他決定發動『文化大革命』。」

但新編的歷史課本裡，免除了毛澤東的「錯誤」，「20世紀60年代中期，毛澤東認為黨和國家面臨著資本主義復闢的危險。為此，他強調『以階級鬥爭為綱』，想通過發動『文化大革命』來防止資本主義復闢。1966年夏， 『文化大革命』全面發動起來。」

報導認為，習近平掌控下，中國新版歷史教科書推出歌頌毛澤東、去掉毛澤東錯誤，恐將再度引發中國政壇及文化界的另一翻議論。

報導更認為，令人不解的是，文革曾經帶給上億中國人流離失所、數百萬人喪生，也給許多中共高層及家庭帶來滅頂之災，而中共領導人習近平的父親習仲勛更被毛澤東打入黑牢，長期單獨監禁，直到文革結束被恢復自由和名譽，習近平卻對毛澤東反覆讚美，致中國國內許多人以公開及半公開方式對習近平發出詢問，但習近平及他的宣傳班子都沒有做出回應。