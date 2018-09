產後3個月完賽171公里越野超馬 鐵人媽沿途哺乳

2018-09-10 06:32

〔即時新聞/綜合報導〕白朗峰越野超馬路線跨越3國,是世界最難跑的賽事之一,剛生產完3個月的36歲英國婦女鮑爾(Sophie Power)參賽途中,還不忘停下來哺乳或擠奶保存,咬緊牙根跑完全程171公里,媒體記者捕捉到這畫面,令人動容的照片傳遍世界,無不佩服她驚人毅力,讚嘆簡直是「女超人」。

綜合外媒報導,鮑爾是超級馬拉松選手,3個月前生下小兒子科麥(Cormac),平時每隔3小時就要餵奶一次,雖是2幼兒的媽,她仍報名挑戰跨越法國、義大利和瑞士的白朗峰越野超馬。上個月安排丈夫帶著2幼兒在賽程中沿途穿梭,她平均每跑8個休息站就必須停頓下來,抱著兒子餵奶,或擠奶保存由丈夫送給兒子。記者拍到溫馨場景,同框的男選手則是抬腳躺著休息。

競賽過程中,鮑爾以稍慢速度配速,降低體力耗損以免影響母乳的分泌,這場賽事時間限制為46.5小時,最後她以43小時33分抵達終點,大約有半數選手是用40小時跑完全程。跑抵終點時,她一手牽著3歲的老大,另一手抱著小兒子,她透露,懷孕5個月時才停止練跑,但體能鍛鍊未曾中斷,參加越野超馬時,她在連續2天裡僅睡20分鐘。

#UTMB @UTMBMontBlanc 107 miles done. Took a while but reckon I was still fastest mum of a 3 month old baby. And possibly the only runner on the supply side at aid stations. Big thanks to my amazing coach @suttonelc for getting me there! pic.twitter.com/JMiBZUpGU6