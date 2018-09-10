傳白宮有反抗勢力 巴農：川普面臨政變

2018-09-10 00:22

〔中央社〕「紐約時報」日前刊出匿名投書，聲稱美國總統川普的政府內部存在反抗他的力量，前白宮首席策士巴農針對此事告訴路透社，川普面臨「政變」，這是場危機。

巴農（Steve Bannon）飛往義大利訪問時接受路透社專訪，他說：「你前幾天看到的事情非常嚴重，這是對制度的直接攻擊。這是場政變，好嗎？」

紐約時報（New York Times）是在5日刊出那份匿名投書，報社表示出自川普政府高級官員。投書中痛批川普「是非不分」，又說：「他的政府有許多高階官員正奮力從內部阻撓他的一些計畫和他最惡劣的意向。」

巴農說，上次有美國總統遭到如此挑戰，是在美國內戰期間，當時麥克雷蘭將軍（George B. McClellan）與林肯總統（Abraham Lincoln）發生衝突。

他表示：「這是場危機。這個國家只曾在1862年的夏天面臨過這樣的危機，當時麥克雷蘭將軍和其他高階將領認為，林肯不適任，無法勝任最高統帥。」

川普7日表示，司法部應該查出投書的人，他並表示事涉國家安全。

巴農致力想讓共和黨採納他的經濟民族主義主張，與川普政府比較主流派的顧問鬧翻，因而在2017年8月遭川普革職。

他當時宣稱是自請辭職，並告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）電視網，「共和黨建制派」想讓2016年總統大統結果失效，架空川普。

巴農在羅馬表示：「共和黨建制派的陰謀集團認為川普不適任美國總統。這是個危機。」