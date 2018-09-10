黑牢？拘留8天釋放就暴斃 強國男稱5天沒吃、天天吐血

2018-09-10 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名男子因盜竊被判拘留15天，在第8天時被公安單位提早釋放，當晚便因不明原故而在朋友家身亡。

綜合中國媒體報導，中國遼寧省鞍山市56歲蘇姓男子因涉嫌犯下盜竊罪，被公安單位行政拘留15天。8日過後，公安單位決定將行政拘留轉為刑事拘留，但因蘇男病情嚴重，與羈押條件不符，將強制措施變更為監視居住，並通知蘇男的朋友李先生接回。

李男表示，他到警局只見蘇男趴在門口、打著赤腳，臉上有傷痕，衣領上染有血漬，已半昏半醒無法行走。李男起先只是以為他驚嚇過度，便將他帶回家，但蘇男曾說，他已經有5天沒有吃東西了，天天吐血，肺已經完蛋了。

當晚11時，李男聞到蘇男的身上有臭味，才發現他已經斷氣身亡，急忙通知醫療人員，已經傷重不治。公安單位後來派人抬走遺體，相關人員向家屬稱，初步屍檢顯示身體有瘀青，確認為「非正常死亡」，但未告知死亡原因。

家屬對於蘇男的死亡十分氣憤，蘇男的兒子表示，父親從被拘留、甚至是提前釋放均未通知家屬，也沒收到能證明父親死亡的書面文件。他認為，父親身體健康，一進警局就死亡實在難接受。

目前蘇男家屬以辦案民警涉嫌故意傷害罪、濫用職權罪、偽造證據罪報案，希望能查明父親死亡的真相。