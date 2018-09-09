中國拒發採訪簽證 瑞媒痛批「記者不是傀儡」

2018-09-09 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日來對國際媒體多有施壓，不僅8月底時日本產經新聞遭拒絕採訪，瑞士主流法語報紙「時報」隨瑞士政府官員訪問中國時，竟遭中國拒發簽證。瑞士記者工會強力譴責中國，並提出「瑞士記者不是傀儡」。

綜合媒體報導，瑞士聯邦委員施奈德阿曼（Johann Schneider-Ammann）在9月5日到9日時率團訪問中國，包含隨行團，中國駐瑞士大使館卻拒絕核發簽證給時報記者柯勒爾（Frederic Koller）；時報表示，對中國大使館的決定感到遺憾，但不能理解為何瑞士政府認同此程序，對於聯邦政府的不支持感到痛心。

據中華民國駐瑞士代表處資訊顯示，時報9月5日發表了不會報導這次參訪的聲明，指出柯勒爾是亞洲專家，報導中國新聞已20餘年，而柯勒爾去年以時報記者名義申請簽證時，亦遭中國大使館拒絕，而中國大使館對拒絕核發簽證事項，仍未回應；施奈德辦公室表示核發簽證為該國主權行為，也對時報未能同行出訪深感遺憾。

瑞士記者工會Impressum針對此事發表聲明，提到中國大使館的態度令人憤慨，並強力譴責中國當局對記者的壓迫行為，指出時報在全世界是出了名的嚴格和高品質，中國應該認清瑞士記者並非他們的傀儡，瑞士政府該有應對政策，而非服從經濟夥伴。