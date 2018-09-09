昆蟲端上餐桌 日人讚蟋蟀拉麵味道「細膩」

2018-09-09 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕昆蟲讓許多人害怕，更遑論說要被當作為美食了，但最近日本卻興起了一股昆蟲熱，不僅是在博物館頻繁展出昆蟲展，有越來越多日本民眾，將許多日本傳統料理揉合昆蟲，端上了餐桌。

《日經中文網》報導，今年7月舉行的一場昆蟲美食會中，出現了一道「蟋蟀拉麵」，製作者在麵條上淋上用2種蟋蟀熬成的湯汁，再蓋上油炸蟋蟀製成的配料。雖然看來頗讓人難以接受，但當地民眾可是讚不絕口，27歲男子小川哲汰朗喝了湯頭說：「就跟蝦湯一樣，是很細膩的味道。」他的女伴野田美紗子也讚美說：「如果有賣這種拉麵的店家，我一定會光顧。」

這股昆蟲熱也延燒到了一般的料理店家。日本「昆蟲料理研究會」在位於東京都新宿區的居酒屋「白米和馬戲」，開設每月1次的昆蟲料理教室。最初覺得難以適應的學員，也在製作料理的同時，慢慢地將這些昆蟲作為食材看待，「蟬如同海鮮類一樣有著濃厚的奶油狀口感，蠶蛹也沒有什麼怪味」、「高蛋白又很有營養！」

日本政府也察覺了這股昆蟲熱，7月開始在日本國立科學博物館舉辦了特別展《昆蟲》。參與企畫工作的富士電視台節目製作人中裏弘毅說：「因為昆蟲熱不斷發燒，我們用心準備無論是初學者抑或是昆蟲愛好玩家都能喜愛的展覽內容。」