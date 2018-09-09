尋找事業繼承人 英豪門砸百萬取已故兒精子求孫

2018-09-09 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲、印度及美國曾有「死後取精」並進行人工受精的案例，英國著名的人工受精醫生思莫特奇（David Smotrich）受訪時爆料，他曾幫助英國一對痛失愛子的豪門老夫妻，他們花上百萬請人為亡兒取精，以求生下孫子繼承家業。此案例被認為是英國「亡者取精生子」的首例，但礙於不清楚老夫妻是否合法取得精子，恐引發道德爭議。

據《每日郵報》報導，「豪門夫妻的26歲兒子4年前死於車禍」醫生思莫特奇描述該起案例，死者的精子能存活72小時，豪門夫妻的醫療團隊協助取精後，立即凍結精子，接著豪門夫妻約1年後，飛往思莫特奇在美國開業的診所，請求他幫忙製造1個孫子繼承人。

醫生思莫特奇得知豪門夫妻的請求後，尋求與其兒子門當戶對的對象，最後由2名美國女性分別擔任捐卵者、代理孕母，共花費英鎊6萬至10萬元（約新台幣240至400萬元）。據悉，豪門夫妻的孫子於2015年出生，今年已滿3歲，與他們住在英國。

醫生思莫特奇也透露豪門夫妻的資訊，他們年齡約50多歲左右，被外界認為是名門世家，所以他對能幫上忙感到榮幸，但他也表示，當時這對夫妻未合法取得使用精子的權利，因此有法律人士認為，這對夫妻恐被刑事起訴，但目前相關單位並未展開調查。