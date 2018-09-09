扯！超級摩托車手高速下竟拉對手煞車

超級摩托車選手菲納提（左）疑似為報復競爭車手曼茲（右）試圖超越，竟伸出手拉動曼茲的煞車桿。（圖擷取自推特）

2018-09-09 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕正在義大利舉辦的超級摩托車聖馬利諾大獎賽（Gran Premio di San Marino）驚傳惡意攻擊事件，竟有選手在高速行駛時故意伸手拉競爭者的煞車桿，差點害人失速，該選手事後被取消資格，並研議其他處罰方案。

綜合外媒報導，義大利里米尼（Rimini）的超級摩托車選手菲納提（Romano Fenati）疑似為報復競爭車手曼茲（Manzi）試圖超車，竟在雙方兩車並行相持不下時，伸手拉動曼茲的煞車桿，曼茲當場失速2秒，但最後2人都衝出賽道出局、退出積分賽，裁判長立刻對菲納提祭出代表犯規的黑旗，取消菲納提的比賽資格，並研議其他處罰方案。

菲納提並非首次因犯規引起爭議，從2015年起就因違規行為被車隊懲罰，但因他曾締造不錯成績因此被視為大獎賽有前途的新星之一，並打算參加2019年「Moto2」世界摩托車錦標賽，此次的犯規行徑被英國賽評、前車手科林．愛德華茲（Colin Edwards）抨擊「他讓人的生命處於危險之中」，並認為他應受到長期禁賽處分。

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